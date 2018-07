Krankenhaus kooperiert mit privaten Rehakliniken

Jürgen Luft, Krankenhausdirektor der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik, und Ellio Schneider, Geschäftsführer der Waldburg-Zeil-Kliniken, haben ein klares Ziel: Die zukünftige Behandlung der Menschen soll lückenlos, qualitativ hochwertig und patientenorientiert sein. "Den Patienten wird nun eine verbesserte Rundumversorgung geboten.", erklärt Luft.

In der Praxis sieht das folgendermaßen aus: Ich komme in die Sankt-Anna-Virngrund-Klinik und lasse mich dort beispielsweise am Knie operieren. Im Anschluss benötige ich Reha-Maßnahmen. Der soziale Beratungsdienst wird mit mir über das weitere Vorgehen sprechen und geeignete Einrichtungen vorschlagen. Durch die enge Verbindung zu den Waldburg-Zeil-Kliniken, weiß man in Ellwangen nun genau welche Klinik durch ihre Spezialisierung individuell auf mich abgestimmt ist. "Nun kann ein nahtloser Übergang zur Rehabilitation in eine der Waldburgzeil-Zeil-Klinik folgen", so Schneider.

Jedoch gilt dabei immer noch: Alles kann, nichts muss. Zwar lege man den Patienten die Partnerkliniken ans Herz, weil man deren Leistungsspektrum kenne, doch selbstverständlich könne der Patient auch andere Reha-Kliniken aufsuchen, so Luft. Denn die freie Behandlungswahl steht jedem Patienten zu.

Die Waldburg-Zeil-Kliniken sind ein privater Klinikträger mit Schwerpunkt Baden-Württemberg. Dies birgt für die Ellwanger Patienten einen weiteren Vorteil: kurze Wege. "Eine wohnortnahe Behandlung und die Nähe zu den Angehörigen ist für den Genesungsprozess enorm wichtig", weiß auch Schneider. Bernd Vaas, Pflegedirektor der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik berichtet darüber hinaus: "Die Behandlung im Krankenhaus kann bereits auf die anschließende Rehabilitation abgestimmt werden. Damit steht mehr Zeit für die Patienten zur Verfügung."

Die Vertragsschließung kommt nicht aus heiterem Himmel. Die Waldburg-Zeil-Kliniken und Ellwangen pflegen schon seit Jahren eine gute Zusammenarbeit. Schneider sagt, der Vertrag bestehe nicht nur auf dem Papier: "Man kennt und vertraut sich gegenseitig und somit weiß auch der Patient über alle Abläufe genauestens Bescheid." Luft freut sich schon, wenn der Vertrag zum 1. September in Kraft tritt. Er ist von den Vorteilen der Kooperation überzeugt: "Durch den engen persönlichen Kontakt und die Verzahnung der beiden Vertragspartner soll der Patient am Ende gar nicht mehr merken, dass zwei Parteien am Werk sind."

