Kramertreffen erlebt Ansturm wie noch nie

Ein Kramertreffen mit positiven und negativen Überraschungen ist schon wieder Geschichte. Positiv war die nochmals gesteigerte Zahl an teilnehmenden Traktoren sowie die Besucher insbesonders am Sonntag, negativ der Wolkenbruch am Samstag, der dem Fest für einige Stunden die Helfer hinter den Theken raubte.

Die Feuerwehr Gutmadingen musste ausrücken, außerdem war die Feuerwehr Geisingen im Einsatz um eine vollgelaufene Einliegerwohnung von Schlamm und Wasser zu befreien und die Strassen einigermaßen zu reinigen.

Wie sehr das Kramertreffen inzwischen bundesweit, aber auch in den angrenzenden Ländern bekannt ist, zeigt sich an den Kennzeichen der Traktoren. Und bei jedem Treffen gibt es wieder Raritäten zu sehen, nicht nur Kramer-Traktoren. 1925 bauten die Brüder Kramer in Gutmadingen die ersten in Deutschland produzierten kleinen Motormäher und Traktoren. Der Hauptsitz des Unternehmens Kramer wurde 1952 nach Überlingen am Bodensee verlegt.

Die spannende Frage war am Sonntag: Wer gewinnt den Preis, einen generalüberholten Kramer KL 350? Er verlässt die Heimat und geht nach Neuenstadt an der Kocher, der glückliche Gewinner heißt Hermann Hock.

Tuckernde Traktorenmotoren schon die ganze Woche, und am Montag war Aufräumen angesagt, nun ist es wieder ruhig in Gutmadingen. Die Dorfgemeinschaft und die Vereine haben beispielhaft zusammengearbeitet und nur so wurde das sechste Kramertreffen wieder zu dem was es auszeichnet: eines der schönsten Traktorentreffen.

Die Präsentation der Traktoren auf den Strassen verteilt auf die lange Strecke sei viel schöner als eine Ausstellung auf einem Platz, wurde mehrfach von den Teilnehmern betont. Die 10 000-Besucher-Marke wurde wieder leicht geknackt, es war einfach gigantisch, wie sich die Besucher am Sonntag einfanden, was allerdings auch zu einem Parkchaos führte, das bis zum Radacker über der Bundesstraße reichte. Für künftige Treffen muss sich der Veranstalter diesbezüglich etwas überlegen.

Platz geht bald aus

Und aufgrund der Teilnahme der Traktoren in einer erneuten Rekordzahl von über 520 registrierten Schleppern am Sonntag geht auch hier bald der Platz aus. Die vielen Besucher wollten versorgt sein, die Gutmadinger Vereine hatten alle Hände voll zu tun, um die Gäste in den Zelten und den vielen Freisitzen zu versorgen. Überall gab es an den Verkaufsständen Schlangen, aber jeder bekam etwas.

Das Vorstandsteam mit Markus Kreuzer, Reinhard Huber und Christiane Schnekenburger dankten den Vereinen und der Bevölkerung für die Mithilfe, Unterstützung und Verständnis. Beim Bieranstich, der durch Bürgermeister Walter Hengstler, Justizminister Guido Wolf sowie auch die Bürgermeister Karl Nagy der mit einer kleinen Delegation aus der ungarischen Partnergemeinde Gyöngyöstarján in Geisingen weilte überreichte Hengstler Wolf ein Buch des Heimatvereins.