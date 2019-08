Kraft aus der Mitte schöpfen

BROCHENZELL (scht) - „Ganz locker die Arme fallen lassen und die Hüfte drehen“, instruiert Petra Weber ihre Gruppe. Mit langsamen fließenden Bewegungen gleiten die Hände von knapp 20 Sportlern synchron durch die Luft. Was wie ein elegantes Ballett ohne Musik aussieht, ist eine Tai Chi-Übung und heißt „kleine Energie“.

Seit dem Frühjahr trainiert die Tai Chi Gruppe beim VFL Brochenzell unter der Leitung von Petra Weber. Diese Woche war Günther Öttwös, Tai Chi Verbandstrainer für Württemberg, in Brochenzell zu Gast. „Tai Chi kommt aus China und ist die Urform aller Kampfsportarten“, berichtet er. Die Übungen mit den poetischen Titeln wie „der Baum öffnet“, „Ehrerbietung“ oder „die Mähne teilen“ entwickelten sich aus dem Kampfsport und haben richtig ausgeführt praktischen Nutzen bei der Selbstverteidigung. Zusammen mit Petra Weber demonstriert Öttwös, was er meint. „Wir arbeiten mit Energie nicht mit Kraft“, betont er. Wenn Petra Webers Arm auf ihn zukommt, lässt Öttwös zu, das seine eigene Hand fortgeschoben wird. „Die Energie vom Gegner aufnehmen“, nennt der Landestrainer das. Zwei oder dreimal lässt Öttwös sich so hin und her bewegen, dann nutzt er die Bewegungsenergie, führt seine Hand nach unten und bringt seine Gegnerin mühelos aus dem Gleichgewicht. „Ich spüre sogar den Luftzug, wenn du das machst“, staunt sogar Petra Weber. Dann dürfen die Kursteilnehmer immer zu zweit den Bewegungsablauf selbst probieren. Öttwös und Weber gehen herum, korrigieren hier eine Bewegung, dort eine falsche Drehung einer Hand.

„Langsam, mit offenen Gelenken und ohne Kraft“, mahnt der Landestrainer: „Das Handgelenk ist der Antriebsmotor, das muss immer locker bleiben.“ Die Hüfte in Bewegung halten und nie die Ferse vom Boden nehmen. Sonst ist das Gleichgewicht in Gefahr. „Wenn ihr zwei Jahre fleißig übt, könnt ihr schon was“, motiviert Öttwös.

Wie effektiv die Bewegungsläufe sind, um einen Gegner abzuwehren, demonstriert er mit der Übung „der Baum öffnet“. Während die Hände seines Gegners nach seinem Hals greifen, malen die Arme des Landestrainers einen Baum in die Luft, erst von unten nach oben den schmalen Stamm, dann schwingen die Arme auseinander, wie die Baumkrone die sich über dem Stamm weitet. Kreisförmig drückt er die Arme des Angreifers auseinander und herunter und versetzt ihm unten einen kleinen Schubs, der sein Gegenüber unweigerlich ins Trudeln bringt.

Die Tai Chi Bewegungslehre, die aus dem Kampfsport entstand, wird heute in der traditionellen chinesischen Medizin genutzt. „Das ist Meditation in Bewegung, das Gedanken-Karussell, das sich um die Alltagssorgen dreht, wird ausgeschaltet. Mal abschalten tut mir gut“, beschreibt Petra Weber, warum Tai-Chi hilft.

Max Weber – „mit der Trainerin nicht verwandt und verschwägert“ wie er schmunzelnd erklärt – hat die Tai-Chi Gruppe in Brochenzell im Januar mitgegründet. „Nach meinem Schlaganfall hat mir Tai Chi wahnsinnig geholfen – bei der Koordination, für die Beweglichkeit und fürs Atmen“, schildert Max Weber.