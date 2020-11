Kradfahrer schwer verletzt

Ein 16-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer ist bei einem Unfall am Samstag gegen 15.10 Uhr schwer verletzt worden. Er war auf der Landesstraße von Rechberg in Richtung Wißgoldingen unterwegs. Bergab in einer übersichtlichen Rechtskurve geriet er über die Fahrbahnmitte nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Der junge Suzuki -Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der 66-jährige Fahrer des Autos blieb unverletzt. Der Sachschaden an der Suzuki beläuft sich auf rund 7000 Euro, am Toyota sind es rund 3000 Euro.