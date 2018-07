Kräuter im Topf müssen ins Freie

Bonn (dpa/tmn) - Schnittlauch, Petersilie und Majoran brauchen nicht unbedingt einen Platz im Garten. Sie wachsen auch im Topf auf der Fensterbank. Jetzt ist allerdings Zeit, die Pflanzen auf den Balkon oder die Terrasse zu stellen. Das erfordert eine besondere Pflege.

Die Kräutertöpfe werden am besten in ein spezielles Kräutersubstrat gegeben, wie der Zentralverband Gartenbau in Bonn erläutert. Gegossen werde ausreichend, gedüngt nur sparsam. Der beste Zeitpunkt für die Ernte sei am Vormittag, wenn der Morgentau abgetrocknet ist.

Wer vorgezogene Kräuterpflanzen kauft, sollte darauf achten, dass die Triebe und Blätter kräftig sind, rät der Zentralverband. Bohnenkraut, Majoran, Dill und Basilikum, also einjährige Kräuter, ließen sich gut aussäen. Ganz einfach funktioniere dies mit vorgefertigten Saatbändern oder Platten.

Alternativen zu den Klassikern Petersilie, Schnittlauch und Co. sind etwa der Ananas-Salbei mit feuerroten und fruchtig duftenden Blüten, der gut zu Obstsalat oder Geflügelgerichten passt, oder die Zitronenverbene, die Süßspeisen verfeinert. Zu Fleischgerichten, Suppen und Salaten schmecke frischer oder getrockneter Ysop.