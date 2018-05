Kräuter am Wegesrand – essbar und geheimnisvoll

Früher hießen sie Unkräuter. Heute sind die Menschen begierig zu erfahren, wie sie die Pflanzen am Wegesrand nutzen können, wie sie schmecken und was man mit ihnen machen kann. Verlorenes Wissen wird von einigen Kräuterkundigen wieder unter die Leute gebracht. Sylvia Koß aus Ettenkirch ist eine von ihnen. Sie betreibt die Naturwerkstatt Bodensee und kann vieles über die Pflanzen erzählen.

Sie bietet Kräuter-Wanderungen und -Workshops an, bei denen man in Feld und Flur kennenlernt, was dort wächst und was davon wie nutzbar ist. Wir haben an einem Kräuter-Seminar teilgenommen.

Es geht nicht um Hexenkräuter, geheimnisvolles Gebräu oder magische Effekte, sondern um die Wirkungsweise unserer heimischen Kräuter, die in jedem normalen Garten stehen und oft als Unkräuter vernichtet werden. Ein besonderer Fall ist da der Giersch. Der verbreitet sich unter der Erde und ein Ausrupfen macht kaum Sinn.

„Essen wir die Kräuter einfach weg“, sagt Sylvia Koß. Rezepte dafür als Gemüse oder Kräuterfüllung von Omeletts gibt es eine ganze Menge. Giersch hilft dabei vor allem all denen, die Probleme mit zu hohen Harnsäurewerten im Blut haben, wirkt also sogar vorbeugend gegen Rheuma und Gicht. Die Nutzung von Kräutern ersetzt sicher keinen Arzt. Aber sie kann in einigen Fällen helfen.

Fundorte gibt es überall

An diesem Freitagmorgen macht sich eine kleine Gruppe von acht Teilnehmern und Teilnehmerinnen auf den Weg in die Umgebung Ettenkirchs. Kaum außerhalb der Siedlung finden sich Wiesenlabkraut, Gundermann, Mädesüß und Brennnessel. Gerade die letztere Pflanze hat mit einem denkbar schlechten Image zu kämpfen. Dabei ist ein Sud aus Brennnessel die beste Lösung für Blattlaus-Probleme, ein Tee tut gut und schmeckt gut und die jungen Blätter und Blüten lassen sich bestens in der Küche verarbeiten.

Sylvia Koß zeigt Pflanzen, an denen wir bislang achtlos vorübergingen, und sie betont, was beim Sammeln zu beachten ist. „Nehmt nur das mit, was ihr wirklich kennt. Es besteht bei einigen Pflanzen Verwechslungsgefahr. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, lasst sie stehen. Lasst euch vor allem nicht auf eine Bestimmung über das Internet ein. Fachbücher helfen da weiter.“ Der Grund liegt auf der Hand. Alleine ein Bild einer Blüte lässt unter Umständen noch nichts über die Pflanze sagen, da gehört mehr dazu.

Auch Blätter-Fotos sind nicht zielführend. Wer ein Foto von einem nicht blühenden Maiglöckchen mit einem nicht blühenden Bärlauch vergleicht, wird kaum Unterschiede feststellen. Dass der Bärlauch aber viel weicher ist, nach Knoblauch riecht und somit leicht zu identifizieren ist, merkt man anhand der Bilder nicht. Auch beim Giersch ist Verwechslungsgefahr geboten – aber nur, wenn man nicht auf die Blätter und den Pflanzenstiel achtet. Die Blüte alleine sieht dem höchst giftigen Schierling ähnlich, mit dem vor allem im Mittelalter gemordet wurde. Die Florenzer Medici mussten den Schierlingsbecher des Öfteren kosten. Die Blätter aber haben eindeutige Merkmale, die das giftige Kraut ausschließen.

Geschmack und Glück

Dass Klee nicht nur in seiner vierblättrigen Art Glück bringen soll, sondern auch noch gut schmeckt und gut für die Verdauung ist, weiß auch nicht jeder. Dabei machen sich die Blüten, wie viele andere Wildkräuterblüten auch, besonders gut als Deko, tragen aber auch zum Geschmack bei. An beinahe jeder Ecke warten andere Kräuter auf der Tour des Kräuter-Workshops in Ettenkirch. Die Mitglieder der kleinen Wandergruppe entscheiden sich für das eine oder andere Pflänzchen und nehmen es mit zur Naturwerkstatt.

Dort werden sie verarbeitet. Je nach Geschmack oder Wirkungsweise als Kräutersalz oder Tinktur. Für die Salze wird grobes Salz mit einigen Kräutern in einem Mörser zerrieben. Die Kräuter sind auf diese Art haltbar und aromatisieren das Salz mit ätherischen Ölen. Für die Tinktur wird gezupftes Kraut in Alkohol eingelegt und zieht dort mehrere Wochen. Rezepte wie diese oder zur Verwendung der Pflanzen als Gemüse gibt es in zahlreichen Büchern zum Thema. Immer dabei haben sollten Kräutersammler ihre Bestimmungsbücher. Im Folgenden finden Sie eine Auswahl an Büchern zum Thema. Die Buchhandlungen beraten dazu auch gerne ausführlicher:

„Enzyklopädie Essbare Wildpflanzen“ von Steffen Guido Fleischhauer, Jürgen Guthmann und Roland Spiegelberger. ISBN: 978-3-03800-752-4, 59,90 Euro.

„Die Wildkräuter Werkstatt“ von Peter Becker, ISBN: 978-3945429-66-2, 19,90 Euro.

„Die ,Unkräuter’ in meinem Garten: 21 Pflanzenpersönlichkeiten erkennen & nutzen“ von Wolf-Dieter Storl, ISBN: 978-3833863-49-3, 19,99 Euro.

„Kochen mit Wildpflanzen: Meine Lieblingsrezepte mit den 100 häufigsten Wildkräutern und Wildpflanzen“ von Jean-Marie Dumaine, ISBN: 978-3038003-80-9, 23,99 Euro.

„Wildkräuter & Heilpflanzen: Kleiner BLV-Führer für unterwegs“, ISBN: 978-3835414-37-2, 9,99 Euro.