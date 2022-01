Kostenübernahme bei TSG: Andere Vereine üben Kritik

Zum Beschluss des Aalener Gemeinderats, die Sanierungskosten des Hauptrasensplatzes der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach zu übernehmen, gibt es jetzt Kritik aus anderen Vereinen.

In einem Schreiben wenden sich die Vereinsvorstände des TSV Dewangen, der Viktoria Wasseralfingen, des SV Wasseralfingen, der DJK Wasseralfingen und der Germania Fachsenfeld an die Stadt Aalen sowie den Gemeinderat.

Vergangene Woche hatten die Räte beschlossen, dass die die Stadt angesichts des immensen Schadens, den Maulwürfe angerichtet hatten, die Platzsanierung komplett bezahle und dabei von der üblichen Regelung abweiche, Investitionen von Sportvereinen mit 30 Prozent zu bezuschussen. Der Platz war im vergangenen Herbst von Maulwürfen durchpflügt worden und ist seitdem unbespielbar. Die Sanierungskosten werden mit 525 000 Euro veranschlagt.

„Ein Schlag ins Gesicht für jeden Vereinsverantwortlichen“ schreiben die fünf Vereine in ihrer Stellungnahme. Dass die vorliegende Situation ein Problem für die Fußballabteilung der TSG darstelle, stehe wohl außer Frage und man wolle diese auch nicht kritisieren. Allerdings kreide man dem Gemeinderat an, dass innerhalb der Sportvereine in Aalen Unterschiede gemacht würden – oder gar Vereine bevorzugt behandelt würden.

„Auch wir – übrigens alle im Ehrenamt tätigen – Vereinsverantwortlichen in Aalen, Wasseralfingen, Dewangen und Fachsenfeld haben mit Problemen zu kämpfen und daher ist für uns die Entscheidung des Gemeinderats in keinster Weise nachvollziehbar und gleicht einem Schlag ins Gesicht“, heißt es weiter.

Welcher Verein, welche Firma, welcher Selbständige oder welche Privatperson hat nicht unter der Corona-Pandemie gelitten. Vereinsvorstände

Die Argumentation, dass die TSG über keinen städtischen Platz verfüge, sei nicht korrekt. Denn es gäbe mit dem Kunstrasenspielfeld „Greut Nord“ oder „Greut Süd“ Ausweichmöglichkeiten. Zudem sei die hohe Anzahl an Jugendlichen und Kindern sowie drei aktiven Herrenmannschaften erfreulich, jedoch keine Ausnahmestellung in Aalen.

„Auch die Begründung, dass die Corona-Pandemie die Lage verschlimmert hat, ist nicht nachhaltig. Welcher Verein, welche Firma, welcher Selbständige oder welche Privatperson hat nicht unter der Corona-Pandemie gelitten?“, schreiben die Vereinsvorstände weiter. Man sei absolut enttäuscht über die Ungleichbehandlung innerhalb der Sportvereine und stelle sich die Frage, ob das Ehrenamt in Aalen noch lohnenswert sei.