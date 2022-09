Kostenlose Online-Fachvorträge für mehr IT-Sicherheit

Albstadt/Sigmaringen (sz) - IT-Sicherheit wird im Angesicht von Cyberattacken weltweit immer wichtiger, und die Hochschule Albstadt-Sigmaringen bietet bereits seit Jahren das passende Studienangebot an – auch im Bereich der berufsbegleitenden wissenschaftlichen Weiterbildung. Im Oktober beteiligen sich Experten der Hochschule nun mit kostenlosen Online-Vorträgen am sogenannten „European Cyber Security Month“ (ECSM), den die europäische IT-Sicherheitsbehörde ENISA 2012 ins Leben gerufen hat.

„Durch Phishing-E-Mails werden viele Menschen zu schadhaften Aktionen verleitet, Ransomware-Angriffe legen ganze Unternehmen lahm, und Cyber-Kriminelle stehlen mit speziell präparierten USB-Stick Firmengeheimnisse“, sagt Prof. Dr. Bernd Stauß, Prodekan der Fakultät Informatik. „Ihre Angriffsmethoden werden immer raffinierter, und die Vorfälle häufen sich.“ Grund genug, dass beim ECSM in diesem Jahr die Themen Phishing und Ransomware im Fokus stehen.

Angeboten werden die Vorträge von drei Dozenten des Instituts für wissenschaftliche Weiterbildung (IWW) an der Hochschule, die in ihren Fachvorträgen aktuelle Bedrohungen anschaulich und praxisorientiert erklären. So können die Bedrohungsszenarien nachvollzogen und effektive Gegenmaßnahmen realisiert werden, um die Informationssicherheit insgesamt zu stärken.

Die Online-Vorträge richten sich besonders an Sicherheitsbeauftragte sowie an IT-Fachkräfte. „Aber letztlich profitieren alle, die tagtäglich mit IT-Systemen arbeiten“, sagt Bernd Stauß.

Die Termine im Überblick:

Donnerstag, 6. Oktober, 14 Uhr: Die zehn größten Bedrohungen für Computer-Netzwerke

Donnerstag, 13. Oktober, 14 Uhr: Cybercrime as a Service (CaaS) & Ransomware-Bedrohungen

Montag, 17. Oktober, 14 Uhr: Ransomware - Bedeutung für die IT-Forensik

Mittwoch, 26. Oktober, 14 Uhr: DDoS-Angriffe - Gefahren und Verteidigungsstrategien

Donnerstag, 27. Oktober, 14 Uhr: Weiterbildung in der IT-Security und Incident Response am Fallbeispiel der Aufdeckung eines Keyloggers

Freitag, 28. Oktober, 14 Uhr: Abwehr und Erkennung von Phishing-Mails