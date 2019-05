Kostenlose Blumenerde auf dem 53. Blumenmarkt in Leutkirch

Der Obst- und Gartenbauverein Leutkirch veranstaltete am Samstag, 18. Mai den 53. Blumenmarkt auf dem Parkplatz an der Eschachstraße. 85 Personen nahmen laut Pressemitteilung die Gelegenheit wahr, ihre Pflanzgefäße mit kostenloser Blumenerde zu befüllen. Der Boden wurde in 235 Blumenkisten und in 291 Schalen nach Hause transportiert. Auch die Gärtnerei konnte mit dem Ergebnis zufrieden sein. Da sich die Parkplatzsituation in den vergangenen beiden Jahren entspannt hat, hat sich auch die Besucherzahl auf dem Blumenmarkt wieder erhöht. Der Obst- und Gartenbauverein Leutkirch betreute die Veranstaltung und die zwei Bodentaxis sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Foto: Gisela Sgier