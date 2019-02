Kosmo aus Ulm

Kosmo – das sind Andreas Schwarz am Schlagzeug, Johannes Wurster an der Gitarre, Andreas Koenig am Bass und Ralf Patzt am Mikrofon. Als Band bestehen sie seit 2017, allerdings hatten Ralf und Andreas S. schon zu Schulzeiten eine Band zusammen. Nachdem Johannes und Andreas K. dazustießen, gründeten sie eine neue Band. Ihr Anspruch ist es, deutsche Rockmusik zu machen, die nicht peinlich klingt – ganz nach dem Motto: Gute Musik für gute Leute. Kosmo wollen unbedingt zum Southside, weil es für sie eines der coolsten Festivals Deutschlands ist. „Außerdem sind wir in dem Alter, in dem es jetzt mal klappen muss“, scherzt Frontmann Ralf. Obwohl die Band erst seit rund zwei Jahren besteht, haben sie schon bei größeren Festivals wie dem Obstwiesenfestival in Dornstadt gespielt. Ihre Idole sind deutschsprachige Musiklegenden wie Udo Lindenberg, Rio Reiser, aber auch internationale Größen wie The Black Keys.