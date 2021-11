Kooperation zwischen Musikschule und Franz-Anton-Maulbertsch-Schule Langenargen

Seit Oktober erklingen ganz neue, mitunter auch noch schiefe Töne um die Mittagszeit an der Musikschule Langenargen . Zu hören sind mittwochs die Streichinstrumente und Blockflöten und donnerstags die Holz- und Blechbläser. Mit über 30 Kindern sind die drei verschiedenen Musik-AGs des neuen Kooperationsprojekts zwischen der Musikschule und der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule erfolgreich gestartet.

Nach langer Coronapause wurde mit diesem neuen Projekt ein wichtiger und bedeutender Grundstein in verschiedener Hinsicht gelegt. Für die Kinder ab den Klassenstufen 2 und 3 bietet sich die Möglichkeit, ein Instrument zu erlernen. Dieses Angebot für einen einfachen Einstieg in die Musik richtet sich bewusst an alle Kinder und wird von der Gemeinde Langenargen und dem Förderverein der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule mitgetragen. Die Kinder lernen das Instrumentalspiel im Registerunterricht bei einer Fachlehrkraft der Musikschule und musizieren darüber hinaus von Anfang an im Orchester gemeinsam mit den anderen Kindern.

Im Anschluss an dieses Kooperationsjahr bietet die Musikschule einen nahtlosen Übergang, um im Spielkreis und im Gruppen- oder Einzelunterricht das bereits Erlernte auf dem Instrument weiter zu vertiefen. Die Blockflötenklasse in der Klassenstufe 2 stellt eine ideale musikalische Vorbereitungszeit dar, um im Herbst 2022 als Drittklässler in die Bläserklasse einzusteigen.