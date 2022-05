Konzertprogramm für das Bodenseefestival steht

Das Achberger Konzertprogramm im Bodenseefestival 2022 unter dem Motto „Natur“ präsentiert vier Konzerte: Einem Liederabend mit Studierenden des Vorarlberger Landeskonservatoriums, das ATOS Trio aus Berlin mit einem Erwachsenen- und Kinderkonzert und als besonderes Highlight Andrea Ritter und Daniel Koschitzki von Spark, dem Ensemble in Residence im Bodenseefestival. .

Die Band Spark spielt mit Bird´s Paradise klassische Musik mit Flötenklängen durch die Jahrhunderte nach. Andrea Ritter an der Blockflöte und Daniel Koschitzki am Klavier spielen am Samstag, 14. Mai, um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 35 Euro.

Der Liederabend mit Studierenden des Vorarlberger Landeskonservatoriums findet am Samstag, 21. Mai, um 19 Uhr statt. Hier ist keine Anmeldung erforderlich. Das Konzert in Schloss Achberg ist im Ausstellungseintritt inbegriffen.

Das ATOS Trio um Annette von Hehn, Thomas Hoppe und Stefan Heinemeyer hat eine Woche später, am Samstag, 28. Mai, um 19 Uhr sein Konzert in Schloss Achberg. Der Eintritt kostet 35 Euro. Einen Tag später hat das ATOS-Trio dann noch einen zweiten Auftritt: Das moderierte und interaktive Familienkonzert am Sonntag, 29. Mai, um 11 Uhr ist besonders geeignet für Kinder von fünf bis zehn Jahren. Das Konzert findet im Rittersaal von Schloss Achberg statt und kostet neun Euro.