Konzertmarathon im Abedera mit acht Bands

Biberach (sz) - Wenn das Lametta für den Christbaum entstaubt wird und die Glühweintassen aus dem Schrank geholt werden, dann beginnt die besinnliche Jahreszeit. Nicht so für die Rock-Initiative-Biberach (RIB). Um das Jahr mit einem Knall zu beenden, veranstaltet die RIB, wie schon in vielen Jahren zuvor, einen Konzertmarathon. Das „RIBolaus-Festival“ findet am Samstag, 10. Dezember, ab 20 Uhr in der Kulturhalle Abdera in Biberach statt.

Der Abend bietet einen Querschnitt durch die musikalische Vielfalt der Biberacher Musikszene. Zu Beginn werden Die Gaier Auszüge aus ihrem reichhaltigen A-capella-Repertoire darbieten, gefolgt von Rock-Covern von Tulsa und Vintage-Rock von Kindalike. Danach eine Hardrockperformance von Edge of Blame mit Eigenkompositionen.

Im Anschluss treten Roxygene mit eigenen Songs auf, gefolgt von der neuen Coverband Thunderflowers. Auch noch recht jung ist die Melodic-Metal-Band Lies Asleep. Für den fulminanten Abschluss des Abends werden die Urgesteine des Biberacher Heavy Metal sorgen: Myrmidion Creed, die nach vielen Jahren Bandpause wieder gemeinsam auf der Bühne stehen.

Das „RIBolaus-Festival“ am 10. Dezember in der Kulturhalle Abdera beginnt pünktlich um 20 Uhr, Einlass ist bereits um 19.30 Uhr. Eintrittskarten kosten 14 Euro. Ermäßigung bekommen Schüler, Studenten, Schwerbehinderte und Rentner, für sie beträgt der Eintrittspreis zehn Euro. Es gibt keinen Ticketvorverkauf.

Foto: Oliver Schwarz (RIB)

Fototext: Für ausgelassene Stimmung sorgen u. a. Edge of Blame beim RIBolaus Festival