Die Volkshochschule Furtwangen lädt am Freitag, 18. November, um 19.30 Uhr zu einem literarisch-musikalischen Abend mit dem vielfach ausgezeichneten Maler-Poeten Bruno Epple und dem Klinghoff-Duo in die St.-Nikolaus-Kirche in Schönenbach ein. Vorgetragen werden die Texte vom Autor im Dialog mit Querflöte und Gitarre vom Klinghoff-Duo.