Konzerthäppchen digital

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einem besonderen Projekt ist der Musikverein Schwarzenbach (MVS) den vielen Handycaps der Coronapandemie entgegengetreten. Musste schon im vergangenen Jahr 2020 das traditionell am dritten Adventswochenende stets als Highlight stattfindende Jahreskonzert ausfallen, so war es auch dieses Jahr nicht möglich, am 11. Dezember live auf die Bühne zu gehen.

Zunächst hatte der MVS für das Konzert 2020 noch gehofft, wenigstens mit kleinen Ensembles live auftreten zu können. Insgesamt 13 verschiedene Formationen waren dafür gebildet worden, die wie eine Art Lupe einzelne Klangfacetten eines Blasorchesters zeigen hätten können. Trotz einer vielversprechenden Vorbereitungsphase scheiterte auch dieses Vorhaben schließlich an den harten Beschränkungen für kulturelle Veranstaltungen.

„Aus der Not eine Tugend gemacht“ hat der MVS die Idee des Ensemblekonzertes nun im zweiten Coronajahr erneut aufgegriffen. Und wenn es live nicht geht, dann eben digital. Mit Hilfe des Förderprogramms IMPULS wurde genau am 11. Dezember 2021, dem diesjährigen Konzerttermin mit digitalen Aufnahmen von vier Ensembles gestartet, die demnächst online abrufbar sein werden und die die Schwarzenbacher „in kleinen Häppchen“ online ins Wohnzimmer befördert. Bewusst wollte der Verein damit allerdings keine perfekten Studioaufnahmen präsentieren. Mit dem High-End-Klang eines professionellen Aufnahmestudios wollen sie nicht konkurrieren. Dafür steckt eine Menge Herzblut in den Aufnahmen. Sie zeigen authentisch die verschiedenen Facetten der Register genau in der Konstellation, wie sie aktuell gerade besetzt sind – mit jüngeren und älteren Bläsern, Ensembleneulingen und Routiniers.

Für die Musikantinnen und Musikanten des MV Schwarzenbach brachte das Projekt neue Herausforderungen, lehrte das Hören, das solistische Spielen in kleinen Gruppen und animierte zum Üben und Proben; dem Publikum der Schwarzenbacher ermöglicht es „frei Haus“ neues kennen zu lernen, indem man über die nächsten Wochen immer wieder neue Stücke und Klangfarben hören kann. Der Verein plant im Frühsommer wieder live einen großen Event auf dem Dorfplatz praktisch „als großes Menü“: Unter dem Motto „Schwarzenbacher Kult-T(o)ur“ wird dann wieder von der ganzen Frau- und Mannschaft ein Programm zu hören sein. Mehr Infos unter www.musikverein-schwarzenbach.de.