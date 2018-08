Mit einer der bekanntesten Sinfonien der Romantik startet am 14. September die Konzertgemeinde Schwäbisch Hall mit den Stuttgarter Philharmonikern unter Leitung von Elisabeth Fuchs in der Kirche St. Michael traditionell in die Saison 2018/2019 mit Bruckners 4. Sinfonie, von ihm selbst auch „die Romantische“ genannt. Frank Lehmann ist Solist in Antonio Vivaldis Fagottkonzert. Außerdem erklingt zum Programmauftakt eine Suite aus Respighis „Alte Tänze und Lieder für Laute".

Auf gemeinsame Einladung mit dem Förderkreis Konzerte im Sonnenhof ist am 11. November das Holzbläserquartett Correlatif in der Arche im Sonnenhof zu Gast.

Die Konzerte im Neubausaal werden durch Maria Kliegel (Violoncello) und Oliver Triendl (Klavier) am 11. Januar eröffnet. Das Duo präsentiert „Osteuropäische Klangwelten“. Das Klenke Quartett tritt am 22. Februar im Neubausaal auf. Am 15. März kommt das Trio Gaspard. Auf dem Programm stehen Werke von Ludwig van Beethoven, Robert Schumann, Wolfgang Rihm und Felix Mendelssohn.

Den Abschluss der Saison gestaltet das ensemble triolog am 11. April. Der klangliche Reiz liegt in der Kombination von Blas-, Streich- und Zupfinstrumenten.

„Krach mit Bach“ – so lautet der Titel des Musiktheaterstücks für das jüngste Publikum. Zwei berühmte Komponisten wurden ins Zentrum eines großen Streits gerückt: Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel. Die Stuttgarter Philharmoniker unter Dan Ettinger lassen am 6. März hören, wie es „kracht“.