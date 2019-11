Konzerte „Winterklänge 2019“

Die Tage werden langsam wieder kürzer und in nur wenigen Wochen beginnt auch schon die Adventszeit. Einerseits eine recht besinnliche Zeit, andererseits kann diese auch recht hektisch sein. Zur Einstimmung auf diese besondere Jahreszeit lädt der Projektchor Aldingen zu seinen beiden Konzerten „Winterklänge 2019“ ein. Der Chor freut sich darauf, seinen Zuhörern/innen wieder eine vielfältige und vielversprechende Liedauswahl präsentieren zu dürfen. Aktuelle Popsongs, Filmmelodien und vorweihnachtliche Klänge stehen auf dem Programm. Lieder zum Genießen und Zuhören, die am 16. November in der Dreifaltigkeitsbergkirche in Spaichingen und am 8. Dezember in der evangelischen Kirche in Aldingen zu hören sein werden.

Auch in diesem Jahr übernimmt die Combo um Jens Kramer (Cajón) und Patrick Gamper (Gitarre) die instrumentale Begleitung, verstärkt durch Sabrina Latus am Klavier. Das Programm wird durch die Jagdhornbläser aus Spaichingen bereichert, die zu einem kurzweiligen Konzertabend beitragen werden.

Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns auf zahlreiche Zuhörer/innen. Der Eintritt ist frei. Über eine kleine Spende würden wir uns freuen.