Konzerte und Ausstellung zum Festival-Jubiläum

Das Isny Opernfestival feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen mit einem reichen Programm an Konzerten und einer Jubiläumsausstellung zu den vergangenen 30 Inszenierungen. Das kündigt Isny Marketing in einer Miteilung an.

In diesem Jahr steht die Oper „Ariadne auf Naxos“ von Richard Strauss im Mittelpunkt des Festivals. Wie bereits in den Vorjahren ist das historische Rathaus in Isny der Hintergrund für die Inszenierung auf der Freilichtbühne. Premiere wird am 16. Juni gefeiert, weitere Aufführungen sind am 18. und 20. Juni jeweils um 20.30 Uhr zu sehen. Bei schlechter oder zu Witterung wird die Aufführung in den großen Saal des Kurhauses verlegt. Die Inszenierung wird umgesetzt von einem jungen, energiegeladenen Ensemble und internationalen Sängern rund um den künstlerischen Leiter des Festivals, Hans-Christian Hauser.

Schon am Freitag, 1. Juni, um 19 Uhr wird die Jubiläumsausstellung zu „30 Jahre Isny Opernfestival“ in der Isnyer Filiale der Kreissparkasse Ravensburg am Marktplatz eröffnet. Die Schau dokumentiert alle 30 Inszenierungen.

Am 19. Juni, um 19 Uhr in der Abendmusik am Bösendorfer und am 23. Juni, um 15 Uhr bei der Mittagsmusik am Bösendorfer werden im Foyer des Kurhauses Werke von Mozart und Brahms präsentiert. Am 15. Juni, um 15 Uhr findet dort ein Konzert für Kinder statt mit Werken von Modest Petrowitsch Mussorgsky „Szenen aus der Kinderstube“.

Das Isny Opernfestivals wird im Jubiläumsjahr unter anderen von der Baden-Württemberg-Stiftung, dem Baden-Württembergische Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst und dem OEW-Kultursommer des Landkreises Ravensburg unterstützt.