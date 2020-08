Konzert mit Schlagzeug in Schmidsfelden

In der Glashütte Schmidsfelden findet am Samstag, 12. September, um 20 Uhr ein Konzert von Johannes Fischer am Schlagzeug und Christian Segmehl am Saxofon statt.

Nachdem das zweite Konzert der von Segmehl gegründeten Allgäu-Konzerte abgesagt werden musste, ist es dem Saxofonisten Segmehl wichtig, dass trotz oder gerade aufgrund der Corona-Krise Kultur stattfindet, heißt es in der Vorankündigung.

Für alle Sinne werde es ein Erlebnis werden, ein Konzert in der Historischen Glashütte in Schmidsfelden erleben zu dürfen. 1997 wurde auf Initiative der Heimatpflege Leutkirch die architektonisch beeindruckende Glashütte ehrgeizig renoviert. Bis kurz vor Konzerteinlass werden der Schmelzofen und die anderen Werkzeuge des Glasmachers Stefan Michaelis noch im Einsatz sein. Dann kann die Musik zwischen den abkühlenden Arbeitsgeräten an Fahrt aufnehmen.

Mit Leichtigkeit, Spielfreude und Sensibilität beweist Johannes Fischer, dass er zu Recht als der „Zauberer unter den Schlagzeugern“ gilt, heißt es in der Vorankündigung. Mit souveräner Technik und seinem Gespür für den Flow der Musik entführe er seine Zuhörer auf eine akustische Abenteuerreise. Als weltweit gefragter Solist bei Orchestern und leidenschaftlicher Kammermusiker, ist er darüber hinaus Komponist, Dirigent und Schlagzeugprofessor in Lübeck.

In diesem Solo-Programm versammelt er eine Vielzahl unterschiedlicher Schlaginstrumente auf der Bühne. Dabei kommen nicht nur herkömmliche Instrumente wie Trommeln, Gongs, Becken, Marimba-oder Vibraphon zum Einsatz. Kombiniert mit Alltagsgegenstände wie melodische Bratpfannen, flüsternde Keramikfliesen, dröhnende Autofelgen, schnurrende Rasierapparate, singende Blumentöpfe oder riesige gurgelnde Tiefseemuscheln, entführen sie das Publikum in ein phantastisches Klangkabinett für Ohren und Augen jenseits tradierter Genregrenzen und Hörgewohnheiten. Segmehl, ein Freund von Johannes Fischer, wird bei einzelnen Stücken mit seinem Saxophon gemeinsam mit dem Ausnahmeschlagzeuger auch zu hören sein. Das Konzert in der Glashütte in Schmidsfelden finde unter sichern Hygienebedingungen statt.