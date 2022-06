Konzert mit jiddischen Liedern im Kreuzhof

Inzigkofen (sz) - Das Bildungswerk Inzigkofen lädt am Mittwoch, 29. Juni, um 19.30 Uhr in den Kreuzhof des ehemaligen Klosters Inzigkofen zu einem Konzert mit jiddischen Liedern ein. Fröhliches, Nachdenkliches und auch Trauriges aus der untergegangenen Welt des osteuropäischen Judentums spielen und singen die Musikantinnen und Musikanten Christoph John (Kontrabass), Mira und Ulrich Mildenberger (Gesang), Christoph Ochsenfahrt (Violine), Helmut Stegen (Saxophon), Annemarie Wolf (Gesang und Gitarre) und Matthias Wolf (Akkordeon). Bei schlechtem Wetter wird das Konzert in den Kapitelsaal des ehemaligen Klosters verlegt. Der Eintritt ist frei. Kartenreservierung unter der Telefonnummer 07571 / 73 980.