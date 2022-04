Konzert mit dem Vokalensemble „diapasón“

Die Museumsgesellschaft Ravensburg lädt am Donnerstag, 5. Mai, um 19.30 Uhr in den Innenhof des Museum Humpisquartier ein. Mit dem Titel „If music be the food of love“ , „wenn Musik die Nahrung der Liebe ist, so sing, bis ich mit Freude erfüllt bin“ bringt das Ensemble mehrstimmige Vertonungen von Frühlingsgefühlen zu Gehör. Die sieben Sängerinnen und Sänger widmen sich insbesondere der geistlichen und weltlichen Vokalmusik der Renaissance und des Barock. Aber auch moderne Kompositionen werden in dem abwechslungsreichen Programm zu hören sein. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.