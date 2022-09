Laiz (sz) - Ein Konzert mit Konzert mit Carlas Saxaffair gibt es am Samstag, 1. Oktober, um 19 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul Laiz. Das Markenzeichen des Saxofonquartetts sind die Eigenkompositionen und Arrangements von Wolfgang Eisele. Individuell zugeschnitten auf jedes Konzert kann das Ensemble sein Publikum durch ungeheure musikalische Abwechslung begeistern. Ein Musikerlebnis mit stimmigen Klangcollagen, klassischen Arrangements in moderner Interpretation und Variation, das ist Carlas Saxaffair. Jedes Lied begleitet eine besondere Geschichte, ein Gedicht oder Gedanken und Impulse. Das Publikum darf sich freuen auf Saxofon total.