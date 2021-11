Konzert „Let Your Light Shine“ mit Cantutti in Tuttlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Aufgrund verschiedener Warnapp-Meldungen musste unser Konzert „Let your Light Shine“ vom 24. Oktober 2021 in letzter Sekunde abgesagt werden. Das war bitter, weil doch auch ein paar TicketbesitzerInnen nicht mehr erreichbar waren und vor dem Kirchenportal unter Hinterlassung ihrer Mailadresse wieder umdrehen mussten.

Es wäre blauäugig, bereits jetzt einen Folgetermin festlegen zu wollen. Sobald die erneute Coronawelle glaubhaft am Abklingen sein wird, werden wir einen Nachtermin festlegen und alle Ticket-BesitzerInnen informieren. Wer dann nicht kann, darf gerne seine Karte abgeben. Durch das beschränkte Platzkontingent wird es sicher kein Problem sein, diese wieder in Umlauf zu bringen. Wer so lange nicht warten möchte, darf sein Ticket gerne auch jetzt an der Ticketbox Tuttlingen zurückgeben. Tel. 07461/ 910996, Königstraße 13, 78532 Tuttlingen.