Konzert des Biberacher Jugendsinfonieorchesters

BIBERACH – Nach drei pandemiebedingt abgesagten Konzerten ist das Biberacher Jugendsinfonieorchester zurück auf der Bühne. Unter der Leitung von Günther Luderer spielen die jungen Musikerinnen und Musiker am Sonntag, 3. Oktober, um 15 und 17 Uhr in der Biberacher Gigelberghalle Werke von Händel, Haydn, Sibelius und Holst.

Das Konzert beginnt mit einer Premiere: Wegen der extrem kurzen Probenzeiten übernehmen die Nachwuchstalente des Musikschulorchesters (MSO) die Eröffnung und musizieren Ohrwürmer aus der Oper Carmen. Begleitende Texte lieferte Corinna Palm, die Leitung hat Chiara Stadler.

Solistin in Händels Konzert für Harfe und Streicher ist Tatjana Mercedes von Sybel. Sie absolvierte im Juni 2017 ihren Master als Orchestersolistin an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Frankfurt am Main mit Auszeichnung. Neben ihrer Tätigkeit als Orchesterharfenistin unterrichtet sie seit September 2020 die Harfenklasse an der Bruno-Frey-Musikschule Biberach.

Auf dem Programm stehen – der Abstandsregeln wegen – diesmal eher klein besetzte Werke: die Sinfonie Nr. 83 g-Moll komponierte Joseph Haydn im Jahr 1785 für eine Pariser Konzertreihe. Mit nur wenigen Bläsern besetzt ist auch der „Valse triste“ aus der Feder von Jean Sibelius. Und ein Fest für die Streicher ist Gustav Holsts „St. Paul’s Suite“.

Da coronabedingt nur 60 Prozent der Plätze vergeben werden dürfen, gibt es zwei Aufführungen, in denen die 3G-Regel und Maskenpflicht gelten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.