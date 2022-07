Konzert bei sommerlichen Temperaturen

Die rund 200 Konzertbesucher und vor allem auch die Akteure kamen im Rahmen eines Konzertes mit ihren Beiträgen ins Schwitzen. Bei sommerlichen Temperaturen in der Abendsonne zeigten die Musikerinnen und Musiker mit rockiger, moderner und konzertanter Musik ihr Können.

Den Auftakt machte laut Musikkapelle Zwiefalten die Bläserklasse, gemeinsam mit der Jugendkapelle, die aufgrund ihres ersten öffentlichen Auftritts sehr angespannt waren. Da die Jugenddirigentin Jana Kruske an diesem Abend verhindert war, übernahm Dirigent Alexander Ott diesen Part. In ihrer Begrüßung drückte Manuela Schultes ihre übergroße Freude aus, dass endlich wieder solche Veranstaltungen möglich seien. Sie freue sich besonders auf ein tolles Konzert und sei stolz auf die unterschiedlichen Gruppierungen des Vereins.

Unter der Leitung von Alexander Ott zeigten die Jungmusiker ihr bläserisches Können. Mit den Stücken „Song“, „Pirates oft the Caribbean“ und „Crocodile Rock“ zeigten ihren Stand des Könnens. Nach einer kurzen Umbaupause übernahmen die Aktiven der Kapelle die Bühne. Auch für sie war es eine Premiere, vor dieser Kulisse zu spielen, hatten sie bisher nur im Münster ihre musikalischen Klänge zu Gehör gebracht.

Mit dem Konzertstück „Belvedere“ eröffnete im bevorstehenden Sonnenuntergang die Musikkapelle ihren Teil. Im Anschluss daran war das Tenorhornsolo „The Story“ zu hören, gespielt von Andreas Müller. Mit dem Werk „Pompeji“, basierend auf dem gleichnamigen Roman, wurde der Untergang der römischen Stadt Pompeji inklusive des Vulkanausbruchs klanglich beschrieben. Mit dem französischen Stück „Il jouait du piano debout“ und dem Stück „Don‘t stop me now“ von Freddie Mercuri ging es weiter. Eine musikalische Premiere gab es an dem Abend ebenfalls zu erleben: die Uraufführung des Marsches „Gruß an Württemberg – mit klingendem Spiel“ des Komponisten Torsten Augenstein. Dieser ist in Zwiefalten dadurch bekannt, da er die Chor- und Orchesternoten für die Weinrauch-Konzerte arrangiert. Augenstein war dafür extra aus Neulingen bei Pforzheim angereist.

Auch in diesem Jahr wurden Musikerinnen und Musiker für ihre Leistungen und ihre Vereinstreue ausgezeichnet. Lara Kruske übernahm die Ehrungen der Jugendlichen für den Erwerb des Zwiefalter Abzeichens, während Manuela Schultes gemeinsam mit Walter Klaus vom Blasmusikverband Neckar-Alb Lena Fuchsloch und Leon Wiener für ihre 10-jährige Treue und Anja-Petra Baier, Markus Fundel, Edgar Sandner und Dieter Wiener für ihre 40-jährige Treue zum Verein ehrte.

Ebenso haben Jugendliche das Zwiefalter Abzeichen absolviert und erhielten dafür ihre Abzeichen. Erfolgreich waren Vincent Aierstock, Paul Albeck, Fabian Baier, Vivien Brucker, Leonie Dreher, Anna Aierstock, Anne Caspar, Theo Fischer, Maria Häringer, Samuel Maier, Fabienne Schäfer und Nils Zentner. Nach dem Überreichen der Urkunden mit den dazugehörenden Präsenten schloss die Kapelle den Abend mit den Stücken „Annafest-Polka“ und den Zugaben „Ein halbes Jahrhundert“ und „Dem Land Tirol die Treue“ mit ihrer gesungenen