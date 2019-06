Konzept für Ortsentwicklung in Auftrag gegeben

Der Ortschaftsrat Taldorf hat den Auftrag zur Erstellung des Ortsentwicklungskonzepts an das Stuttgarter Planungsbüro Reschl vergeben. Der Auftrag hat ein Volumen von 50 000 Euro.

Für die Ortsteile der Ortschaft Taldorf existieren vereinzelte städtebauliche Grobanalysen für Bavendorf und Oberzell aus den Jahren 1998 beziehungsweise 2000, wie aus einer Verwaltungsvorlage hervorgeht. Eine die gesamte Ortschaft mit all ihren Ortsteilen in den Blick nehmende Untersuchung gebe es nicht. Vor dem Hintergrund aktueller städtebaulicher Herausforderungen, zum Beispiel Identität Ortsmitte, Innenentwicklungs- und Wohnbauflächenpotenziale, sei es angezeigt, eine ganzheitliche städtebauliche Untersuchung mit modernen und zeitgemäßen Beteiligungsformen zu beauftragen, in die sich unterschiedliche Bevölkerungsgruppen mit ihren Anregungen einbringen können. Das Planungsbüro Reschl verfüge über umfangreiche Erfahrungen in der Erstellung strategischer Stadtentwicklungskonzepte und über besondere Kenntnisse in der Beratung und Betreuung von kleinen und mittleren Kommunen im Raum Bodensee-Oberschwaben und sei daher in besonderer Weise für diese Aufgabe geeignet, wie es abschließend heißt.