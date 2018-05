Konzentration auf einen zentralen Wertstoffhof

Die Stadt Bad Saulgau will einen zentralen Wertstoffhof an der Moosheimer Straße in Bad Saulgau einrichten. Der jetzige Standort soll von etwa 1500 auf 6000 Quadratmeter erweitert werden. Allerdings müssen noch die Probleme mit der Zufahrt und der Altlastenentsorgung gelöst werden. Privater Sperrmüll kann dort in Zukunft nicht mehr entsorgt werden. Geplant ist die Eröffnung des zentralen Wertstoffhofs mit mehr Öffnungszeiten im Jahr 2019. Der Gemeinderat Bad Saulgau hat in der Sitzung am Donnerstagabend dem Vorhaben der Verwaltung zugestimmt.

Das für die Kreisabfallwirtschaft zuständige Landratsamt in Sigmaringen hatte die Stadt Bad Saulgau damit beauftragt, die Grüngut- und Wertstofferfassung zu zentralisieren, nachdem vor mehr als einem Jahr der Grünguthof in der Mackstraße geschlossen wurde. Seither gibt es als Provisorium Container für Grüngut auf dem Gelände der Firma Alba im Industriegebiet Hochberger Straße. Das ist aber keine Dauerlösung. Die Verwaltung prüfte indes mehrere Standorte wie zum Beispiel an der Platzstraße zwischen dem Baumarkt Toom und der Teststrecke der Firma Claas. Letztendlich blieb aufgrund der Flächenvorgabe des Landkreises Sigmaringen der Standort „Herdgrube“ in der Nähe des Wohngebiets Kessel im Rennen.

„Herdgrube“ scheidet aus

Für die „Herdgrube“ sprachen die vorhandene Infrastruktur und die gute Verkehrsanbindung. Aus Sicht der Verwaltung sprachen jedoch die städtebauliche Entwicklung der Wohngebiets Kessel sowie der Artenschutz gegen den Standort. Die Verwaltung stufte den Standort „Herdgrube“ bei allem Für und Wider als unattraktiv ein, wenn dort in Nähe einer Bebauung ein Abfallplatz verortet wäre. Ratsmitglied Marcus Haile (SPD) bedauerte in der Sitzung, „dass der Standort ,Herdgrube’ ausscheidet. Ich glaube, die Lärmbelästigung hätte sich für die Anwohner in Grenzen gehalten.“

Die Stadtverwaltung schaute sich bei der Suche nach einem geeigneten Standort die Anlage an der Moosheimer Straße an. Auf dem dortigen Recyclinghof könnten im rückwärtigen Bereich des Walls die Fläche auf 6000 Quadratmeter vergrößert, zusätzliche Container aufgestellt und das Entsorgungsangebot optimiert werden. Außerdem würden die Öffnungszeiten – bislang Freitag und Samstag – von Montag bis Samstag ausgedehnt werden. Die Bürger könnte über eine Rampe die Anlage befahren und ihre Wertstoffe in einem Abwurfcontainer bequem entsorgen. Es müssten keine Treppen mehr bestiegen werden. Zudem würde die Stadt auf das Sperrmüllangebot verzichten. Diese besteht weiterhin bei der Firma Alba.

Verkehr muss geprüft werden

Doch hinter den Plänen der Verwaltung stehen Fragezeichen. Zum einen muss die Zufahrt für Lieferfahrzeuge zur Stadtwerkehalle gewährleistet sein. Und zum anderen muss die Problematik der Altlasten gelöst werden – Möbel Staud hatte dort früher sein Spanplattenwerk.

Genaue Kosten und Details konnte der Erste Beigeordnete der Stadt Bad Saulgau, Richard Striegel, nicht nennen. Darum ging es auch gar nicht in der Sitzung, sondern um die Bereitschaft des Gemeinderats, die Bemühungen für den zentralen Wertstoffhof zu unterstützen. Das geschah auch einstimmig, allerdings erwartet der Gemeinderat ein höheres Verkehrsaufkommen. „Es macht Sinn, eine zentrale Anlage zu bauen. Aber die Verkehrsströme müssen geprüft werden“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas Zimmerer. Und für Gerlinde Frühbauer von der SPD ist die Entsorgung der Altlasten die unbekannte Größe bei diesem Projekt. Deswegen forderte sie die Verwaltung auf, „frühzeitig zu reagieren, wenn die Kosten wegen der Altlasten aus dem Ruder laufen“.