Kontrollen im Berliner Rocker-Milieu

Nach dem Mord an einem Motorradrocker hat die Berliner Polizei ihre Kontrollen in dem Milieu verstärkt. Die Behörde berichtete von „äußerst intensive Personen- und Fahrzeugkontrollen im gesamten Stadtgebiet“. Dabei nahmen Kriminalbeamte einen bewaffneten 38-Jährigen fest. In der Nacht zu Freitag war ein 33-Jähriger Rocker in Hohenschönhausen auf offener Straße erschossen worden. Die gewaltsamen Rivalitäten zwischen den Banden nehmen seit Monaten zu.