Den Schwenninger Wild Wings steht am Wochenende in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ein gegensätzliches Programm bevor. Am Freitag, 19.30 Uhr, gastierte der SERC beim Tabellenletzten Iserlohn Roosters. Zwei Tage später folgt das Heimspiel gegen Tabellenführer Adler Mannheim (Sonntag, 17 Uhr).

Ähnlich zwiespältig könnte die Zielsetzung sein. Nicht für Wild Wings-Trainer Paul Thompson. „Wir wollen sechs Punkte“, sagt der Engländer. Möglicherweise nährt sich die Zuversicht von Schwenningens Coach daraus, dass sein Team die vergangenen beiden Derbys gegen die Adler gewann (4:0, 2:1). Am vergangenen Wochenende waren die Wild Wings mit fünf Zählern nur knapp am ersten Sechser der Saison vorbeigeschrammt.

Ebenfalls positiv mit zwei Siegen und einer Niederlage ist die Bilanz des SERC gegen Iserlohn. Allerdings war es bei den Erfolgen (5:3, 4:3) jeweils knapp. Die Hähne sind mit 39 Punkten aus 42 Partien mittlerweile Letzter. Der SERC ist mit 43 Zählern aus 43 Partien Vorletzter. Roosters-Trainer Jamie Bartman, der im November nach der Entlassung von Coach Rob Daum zum Cheftrainer befördert wurde, hat angekündigt, nach der Saison in Iserlohn aufzuhören.

Stürmer Sopanen muss wieder auf die Tribüne

Allerdings hätten die Verantwortlichen am Seilersee wohl kaum mit Bartman weitergemacht. Der 56-Jährige holte im Schnitt lediglich 0,74 Punkte pro Spiel. Sein Vorgänger Daum war mit 1,16 Zählern pro Begegnung erfolgreicher. In Schwenningen ist die Ausgangslage anders. Die Entlassung von Trainer Pat Cortina hat sich ausgezahlt. Während der frühere deutsche Nationaltrainer nur 0,47 Punkte pro Spiel holte, fuhr Paul Thompson 1,38 Zähler im Schnitt pro Begegnung ein. Mit dem Punkteschnitt des Engländers von Saisonstart an würden die Wild Wings auf dem neunten Platz stehen. „Wir wollen unseren Vorsprung nach hinten ausbauen und die Lücke nach oben schließen“, sagt Marcel Kurth, der seinen Vertrag in Schwenningen verlängert hat.

Die Aufstellung der Wild Wings wird sich gegenüber dem 2:1 nach Verlängerung gegen die Straubing Tigers gegen Iserlohn nicht verändern. Der als „Topspieler“ verpflichtete Vili Sopanen muss erneut als überzähliger Akteur auf der Tribüne Platz nehmen. Anthony Rech fehlt. Der Stürmer, der sich beim 2:1 gegen Krefeld am Knie verletzte, soll wie Ville Korhonen nach der Länderspielpause am 15. Februar gegen die Eisbären Berlin wieder fit sein. Bei Verteidiger Kalle Kaijomaa sieht es so aus, als ob er nicht mehr für die Wild Wings auflaufen wird. Der Verteidiger leidet an einer Beckenverletzung und muss möglicherweise operiert werden.

Gegen Mannheim setzt SERC auf lautstarke Kulisse

Am Sonntag steigt das mit Spannung erwartete Baden-Württemberg-Derby (live auf Sport1). Die Adler Mannheim sind gegen die Schwenninger hoher Favorit. Allerdings sprechen die jüngsten Ergebnisse gegen den SERC nicht für den Tabellenführer. Die Adler haben bereits 97 Punkte auf ihrem Konto und wollen am Wochenende die 100 vollmachen. Am besten bereits am Freitag im Spitzenspiel bei der drittplatzierten Düsseldorfer EG.

Für das Derby waren laut Hendrik Kolbert von der Wild-Wings-Geschäftsstelle bisher über 4000 Karten verkauft. Die Sitzplatztickets sind alle weg. „Wenn es gut läuft, rechnen wir mit 5500 Zuschauern, darunter werden 400 bis 500 Mannheimer sein“, sagt Kolbert. „Mannheim ist ein absoluter Topklub, da sind wir nur Außenseiter. Da braucht es von jedem von uns eine starke Vorstellung“, weiß Thompson. „Ich hoffe auf eine volle Hütte, eine großartige Derby-Atmosphäre“, sagt Kurth.