Kontaktlos und coronakonform: Obereisenbacher Sternsinger überbringen Segenstütchen

Auch in diesem Jahr musste die Sternsinger-Aktion kontaktlos und coronakonform ablaufen. Die Obereisenbacher Sternsinger sind wieder losgezogen, um den Segen und die Spendentütchen in die Häuser zu bringen, um für Kinder in Ghana, im Südsudan und in Ägypten Geld zu sammeln.

Bis zum 2. Februar kann noch gespendet werden

Die Segenstütchen wurden beim Dreikönigsgottesdienst gesegnet. Darin befanden sich ein Gruß von den Sternsingern, wofür um eine Spende gebeten wird, das Türschild sowie ein Überweisungsformular. Bis jetzt seien schon 1367 Euro zusammen gekommen, teilen die Sternsinger mit. Bis zum 2. Februar können noch Spenden im Pfarrhaus in Laimnau abgegeben werden.