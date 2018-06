Konsequenter Schritt

Ravensburg soll eine moderne, klimafreundliche Stadt sein, die für alle Verkehrsteilnehmer gut zu erreichen ist – dafür spricht sich der Ravensburger Gemeinderat in toto immer wieder aus. Es müsste daher auch für alle Stadträte eine logische Konsequenz sein, nach dem Ausbau der Radwege – für die im Haushalt 2016 übrigens mehr als 100000 Euro eingeplant sind – auch eine ordentliche Parkmöglichkeit für Fahrräder zu schaffen. Zudem sind die modernen Zweiräder nicht gerade billig, ihre Besitzer wollen sie – verständlicherweise – sicher untergebracht wissen. Der Bau eines Radhauses ist eine richtige Investition, auch in Zeiten, in denen die Stadt jeden Cent zweimal umdrehen muss.