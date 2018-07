Konjunktureinbruch im Euroland fast gestoppt

Der Konjunktureinbruch im Euroland ist dank der Schwergewichte Deutschland und Frankreich nahezu gestoppt. Im zweiten Quartal schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum Vorquartal insgesamt nur noch um 0,1 Prozent. Das teilte die europäische Statistikbehörde Eurostat in Luxemburg mit. Die Wirtschaftsleistung von Deutschland und Frankreich legte hingegen um 0,3 Prozent zu. Am stärksten wuchs die Wirtschaft mit 2,2 Prozent in der Slowakei. Das größte Minus von 12,3 Prozent gab es in Litauen.