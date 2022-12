Konfis backen für den guten Zweck

Konfirmationsunterricht der handwerklichen Art haben 18 Konfirmandinnen und Konfirmanden der Trochtelfinger und Mägerkinger Kirchengemeinde am Wochenende in der Ausbildungsbäckerei der Mariaberger Bildung & Service GmbH erlebt. Unter der fachkundigen Anleitung von Bäckermeister Frank Wiech und in Begleitung von Pfarrer Ekkehard Roßbach haben sie in vier Stunden stolze 70 Brotlaibe gebacken.

Vom Abwiegen der Zutaten über das Kneten bis zum Einschub in den Ofen konnten die Jugendlichen den „Weg des Brotes“ mitverfolgen. Der Mariaberger Bäckermeister hatte die Idee für die Aktion vom Evangelischen Jugendwerk aufgegriffen: Frank Wiech ist es ein Herzensanliegen, den Leuten sein Handwerk und die Wertigkeit des „täglichen Brots“ näherzubringen.

Die selbstgebackenen Ein-Kilo-Brotlaibe verkauften die Konfis nach dem Sonntagsgottesdienst in Trochtelfingen und Mägerkingen. Mit dem Erlös fördern sie die neuen Jugendprojekte der Kirchengemeinde, die Freizeiten, Jugendkirche, Abendtreffs und weitere Aktionen beinhalten sollen. Durch die erfolgreiche Teilnahme mit diesem Projektkonzept an einem Wettbewerb der Landeskirche konnte laut Pfarrer Ekkehard Roßbach eine 50-Prozent-Stelle für eine Jugenddiakonin ausgeschrieben und besetzt werden. Diese wird unter anderem die angestrebten Jugendprojekte weiterentwickeln und betreuen.

Kooperationen des diakonischen Trägers Mariaberg e.V. mit den Kirchengemeinden der Umgebung bestehen bereits seit vielen Jahren und auch Pfarrer Roßbach besuchte zahlreiche Male mit seinen Konfirmationsgruppen den „Stadtteil mit besonderem Charme“. Mariaberg ist ebenfalls Teil der Verbundkirchengemeinde. Die diesjährigen Konfi-Gruppen werden am 30. April 2023 in Trochtelfingen und am 7. Mai 2023 in Mägerkingen konfirmiert.