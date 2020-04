Konfirmanden als Bild in der Kirche

Aalen-Wasseralfingen (an) - Damit die Konfirmanden auch in diesem Jahrgang ihrer Verpflichtung nachkommen können, die Gottesdienste zu besuchen, hat Pfarrer Uwe Quast kurzerhand deren Bilder an ihren gewohnten Plätzen in der Magdalenenkirche aufgehängt Die Kirchenleitung hatte vor Jahren die Konfirmationstermine auf die Zeit nach Ostern gelegt, damit die Konfirmanden die wichtigsten Feste der Christenheit während Ihres Unterrichtes besuchen. Über die Festtage ist die Magdalenenkirche in Wasseralfingen von 9-19 Uhr geöffnet und es liegen auch Texte für einen besinnlichen und stimulierenden Osterspaziergang zum Mitnehmen auf.