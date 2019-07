Kompromiss vor Krawall

Wie in den anderen Gemeinden auch, hat sich auch in Bad Schussenried ein neuer Gemeinderat konstituiert. Der kam am Donnerstag zu seiner ersten offiziellen Sitzung zusammen, um unter anderem über die Preisgestaltung beim neuen Wohngebiet St. Martinsesch zu beraten und zu entscheiden. Es ist das größte Neubaugebiet und auch das teuerste, das Bad Schussenried in seiner jüngeren Vergangenheit vorzuweisen hat. 200 bis 300 Menschen sollen und können dort eine neue Bleibe finden. Mehr als 200 Bewerbungen gibt es auch schon. Das Gebiet ist also dreifach überzeichnet, wie es im Fachjargon heißt. Für den neuen Gemeinderat und die Verwaltung kein Problem. Der Markt werde das schon regulieren. Zumal man mit 250 Euro pro Quadratmeter schon an die Schmerzgrenze für eine Kleinstadt mit 8500 Einwohnern geht. Hinter vorgehaltener Hand wurde aber deutlich, dass die schon fast überschritten sei.

Dennoch alles eitel Sonnenschein, bis auf das Vermarktungsverfahren. Die einen wollen Schussenrieder bevorzugt behandeln, die anderen nicht so sehr. Das birgt Konfliktstoff in sich. Noch vor wenigen Monaten hätte dies vermutlich zu einer nie endenden Diskussion im Gemeinderat geführt. Und jetzt: Kuschelkurs ist angesagt. Die neue Bürgerliche Wähler Liste schlägt eine Vertagung vor, auch weil fünf Mitglieder der Freien Wähler wegen Urlaub und anderer Verpflichtungen nicht anwesend sind. Eine noble Geste nennt dies der Bürgermeister. Kann man so sehen. Wenn es der künftigen Streitkultur im Schussenrieder Gemeinderat dient, schließe ich mich an. Kompromiss geht in der Demokratie immer vor Krawall.