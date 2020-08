Das Modehaus Zinser eröffnet am Mittwoch, 9. September, seine achte Filiale. In dem bedeutenden Modehaus der Region laufen noch die Bauarbeiten in der Schwenninger Marktstraße. Für 25 Jahre war das Modehaus Götz als Familienunternehmen im Herzen von Schwenningen bekannt.

„Schwenningen ist eine schöne Stadt und wir tun etwas dafür, dass es hier noch schöner wird.“ Mit diesen Worten zeigt Thomas Caster, Geschäftsleiter vom neuen Modehaus Zinser in Schwenningen seine Freude über die Neueröffnung des Geschäfts am 9. September nach einer Komplettsanierung.

An der Baustelle in der Marktstraße und am oberen Muslenplatz konnte man bisher erahnen, was geschieht. „Aus Götz wird Zinser“, stand auf den Plakaten. Denn dort, wo die achte Filiale des Familienunternehmens Zinser eröffnen wird, hatte für lange Zeit das Modehaus Götz seinen Standort.

Für 25 Jahre war das Modehaus Götz als Familienunternehmen im Herzen von Schwenningen bekannt. Damit hat das Modehaus einen Ruf erlangt, der weit über die Region hinaus geht. Das Bekleidungskaufhaus hatte sich seit jeher zu einem Magnet in weitem Umkreis entwickelt.

Die Immobilie befindet sich weiterhin im Besitz von Rudi Götz, dem ehemaligen Inhaber des Modehauses Götz. Zinser sei ein Wunschkandidat für die Anmietung des Gebäudes gewesen, so Thomas Caster in einem Gespräch mit unserer Zeitung. Beide Unternehmen haben eine besondere Gemeinsamkeit, denn auch das Modehaus Zinser ist ein Familienunternehmen, das bereits seit mehr als 140 Jahren in Baden-Württemberg präsent ist. Schwenningen biete mit seiner Lage zu den anderen Filialen in Lahr, Offenburg, Singen, Herrenberg, Reutlingen und Tübingen einen idealen Standort im Schwarzwald.

Stolz sei Caster vor allem darauf, dass fast alle ehemaligen Götz-Mitarbeiter von Zinser übernommen wurden. Auch Rudi Götz habe großen Wert darauf gelegt, dass die Mitarbeiter übernommen werden. „Das kam uns natürlich entgegen und wir sind sehr froh über die gute Zusammenarbeit mit ihm“, ergänzt der Geschäftsleiter.

Insgesamt seien bei Zinser in Schwenningen etwa 60 Mitarbeiter angestellt, von denen rund 15 Personen neu dazugekommen sind. Alle Mitarbeiter wurden bereits bei Zinser eingearbeitet. „Alle wurden sehr gut über das Vorgehen im Vorfeld informiert“, so der Geschäftsleiter.

Was Caster am Herzen liegt: „Besonders schön ist, dass alle Mitarbeiter den Umbau von Zinser miterlebt haben und die Möglichkeit hatten, ihn aktiv mitzugestalten.“ Denn die Angestellten seien in den vergangenen Wochen nicht untätig geblieben: Sie haben den Umbau tatkräftig unterstützt.

Dieser wird zum Zeitpunkt der Eröffnung acht Wochen gedauert haben. „Am 15. Juni haben wir mit der Sanierung angefangen“, so Caster. Auf einer Fläche von 4800 Quadratmetern verteilen sich acht Etagen, auf denen Besucher, die Möglichkeit haben, etwas Passendes für sich zu finden. Unter anderem wird es neben einer großen Auswahl an Damen- und Herrenmode auch einen neuen „Young Fashion Store“ in dem Bekleidungskaufhaus geben. Zeit zum Entspannen und Verweilen bietet eine große Terrasse mit Blick auf den Muslenplatz.

Die Kosten für die Sanierungsarbeiten liegen im einstelligen Millionenbereich, erklärt der Geschäftsleiter. Coronabedingt sei es bei den Arbeiten auch zu keinem zeitlichen Verzug gekommen.

„Ich finde es wichtig, dass die Stadt belebt wird“, betont Caster und äußert „drei Wünsche“ an die Stadt. Zum einen würde er es begrüßen, wenn das ehemalige Einkaufcenter Rössle – in dem im Gegensatz zum Modehaus Zinser noch immer Stillstand herrscht – mit dem neuen Center Forum einen Nachgänger finden würde.

Das ehemalige Shopping-Center in der Schwenninger Innenstadt befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Modehaus Zinser. Durch den Standort sei ein neues Center in der Lage, mehr Besucher anzulocken und die Innenstadt attraktiver zu gestalten.

„Außerdem brauchen wir Händler verkaufsoffene Sonntage“, betont Caster. Des Weiteren möchte sich der Geschäftsleiter auch für den Individualverkehr einsetzen. Schwenningen müsse für Autofahrer erreichbar sein, gleichzeitig sollte aber auch ein guter Nahverkehr existieren. Caster betont dabei, wie wichtig es sei, eine attraktive Innenstadt zu haben. „Wir wollen Schwenningen als Einkaufsstadt sehen“, betont er.

Thomas Caster, der als Geschäftsleiter für Zinser in der Schwenninger Filiale verantwortlich ist, ist 54 Jahre alt. Noch wohnt er mit seiner Frau und Tochter in Bad Rappenau in der Nähe von Heilbronn. „Wir werden aber demnächst nach Schwenningen ziehen. Ich möchte natürlich bei meinem Team sein“, so Caster.

Der Geschäftsleiter arbeitet seit einem Jahr bei Zinser, zuvor war er in einer Filiale in Lahr tätig. Der Geschäftsleiter blickt stolz auf eine langjährige Erfahrung in diesem Bereich, außerdem sei Schwenningen kein Neuland für ihn, denn vor seiner Zeit bei Zinser war Caster für 15 Jahre als Regionalleiter vom Modehaus K&L-Rupert für die Filiale in Villingen zuständig. Er freut sich auf die kommende Zeit in Schwenningen und betont: „Wir wollen hier erfolgreich sein.“

Dass in den Coronazeiten Ansammlungen von großen Gruppen nicht möglich sind, sei allen bewusst. Nichtsdestotrotz warten auf die Besucher einige Höhepunkte am Tag der Neueröffnung. „Wir haben unter anderem sechs verschiedene Foodtrucks für diesen Tag organisiert“, erzählt Caster. Crêpes, Burger, Eis und vieles mehr werden in den Foodtrucks, die in den Muslen am Modehaus Zinser aufgebaut werden, serviert. Bei der Neueröffnung soll Oberbürgermeister Jürgen Roth das Eröffnungsband durchschneiden. Dann wird die Umwandlung von Götz zu Zinser vollzogen sein.