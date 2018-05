Kompletter Medaillensatz für TSV Erbach bei Turnier in Prag

Die Judoka des TSV Erbach haben von einem Turnier in der tschechischen Hauptstadt Prag einen kompletten Medaillensatz mit nach Hause gebracht. Dimitrij Popp holte Gold, Anton Popp Silber und Daniel Paulsin Bronze.

Während zu Beginn der Pfingstferien die meisten in den Süden reisten, zog es drei junge Judoka des TSV Erbach von der Donau an die Moldau zum Prag-Cup der Jugend. Für die jungen Sportler ging es darum, weitere Erfahrungen und Erfolge auf internationaler Ebene zu sammeln.

Kein Mittel gegen Popps O-Goshi

Dimitrij Popp ging in seiner Altersklasse bis 15 Jahre bis 42 Kilogramm an den Start. Auch in der für ihn neuen Gewichtsklasse schien sich der junge Judoka des TSV Erbach wohl zu fühlen. Seine Gegner in den Vorrundenkämpfen, alle aus Tschechien, besiegte Popp souverän mit seiner Spezialtechnik, einem Sode Tsuri Komi Goschi, und Haltetechniken. Im Halbfinale traf der TSV-Kämpfer auf Lev Avilov aus Russland, der gegen Popps O-Goshi kein Mittel fand. Im Finale folgte auf eine Kontertechnik erneut ein Haltegriff und damit hatte Dimitrij Popp die Goldmedaille und die erste Medaille für den TSV Erbach bei dem Turnier in Prag sicher.

Sein Bruder Anton Popp, noch eine Altersklasse tiefer (in der U13) in der Gewichtsklasse bis 46 Kilogramm startend, wollte es seinem Bruder Dimitrij gleichtun und zog mit einem Potpourri an Würfen gegen seine drei Gegner ungehindert ins Finale ein. In diesem Kampf ging Anton Popp mit ein wenig zu viel Schwung in einen Schenkelwurf und legte sich dabei selbst auf die Matte. Aber er freute sich auch über Silber, der zweiten Medaille für Erbach.

Daniel Paulsin, ebenfalls in der Gewichtsklasse bis 46 Kilogramm, aber eine Altersklasse höher kämpfend, hatte in seinem ersten Kampf Probleme, den dominierenden Griff seines Gegners zu lösen. Somit fand sich der TSV-Judoka in der Trostrunde wieder. Hier fand Paulsin schnell wieder ins Kampfgeschehen zurück und beförderte seine Gegner jeweils mit Sei-o-nage auf die Matte. Im kleinen Finale fixierte Paulsin seinen Gegner Pavel Albrecht aus Teplice mit einem Haltegriff am Boden. Mit Bronze komplettierte Daniel Paulsin den Medaillensatz für den TSV.

Der Erbacher Trainer Dimitrij Popp (senior) zollte all seinen Schützlingen für deren sehr gutes Engagement und das technisch vielseitige Judo Respekt.