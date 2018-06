Die Maschinenhalle ist ausgeräumt, der Umzug ist vollzogen. Die Laborgeräte des Kompetenzzentrums für spanende Fertigung (KSF) – eines der Forschungsinstitute der Hochschule University Furtwangen (HFU) – ist in der vergangenen Woche von seinem bisherigen Standort am Campus Schwenningen in das neue Innovations- und Forschungs-Centrum (IFC) am Tuttlinger Hochschulstandort transportiert worden.

„Die 18 Maschinen plus Messgeräte werden in Tuttlingen bereits wieder aufgebaut und in Betrieb genommen“, informiert die Pressestelle der HFU am Freitag. Das KSF beschäftigt sich laut der Webseite der HFU mit den Problemen bei der Bearbeitung neuer Werkstoffe und den steigenden Anforderungen an die spanende Bearbeitung, hauptsächlich im Umfeld von Schleifprozessen und im Bereich unkonventioneller Zerspanungsprozesse.

In Tuttlingen nimmt es eine Fläche von 625 Quadratmetern ein. Am 25. Juli soll die offizielle Eröffnung erfolgen. (fab/sbo)