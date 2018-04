Die Erstkommunionkinder aus Schwandorf und Worndorf feiern mit Pfarrer Ewald Billharz am Sonntag um 10.15 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Mauritius in Worndorf das Fest ihrer ersten Heiligen Kommunion.

Aus Schwandorf gehen Carina Jäger und Nils Rehberg, aus Worndorf Daniel Hoffmann, Tabitha Boos, Annika Fischer, Sophia Luciano, Clara Möll, Mia Vogler, Jonas Hagen und Noel Halmer erstmals zum Tisch des Herrn. Die Dankandacht beginnt um 17.30 Uhr, ebenfalls in der Pfarrkirche Worndorf. Gemeindereferentin Marlies Kießling hat die Kommunionkinder in Weggottesdiensten auf den festlichen Tag vorbereitet.