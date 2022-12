Kommunikation von Anfang an

„Sprache ist der Schlüssel zur Welt“ ist ein berühmtes Zitat von Wilhelm von Humboldt. Getreu diesem Motto lädt die katholische Erwachsenenbildung der Dekanate Biberach und Saulgau e.V. zum Online-Vortrag am Mittwoch, 7. Dezember, um 20 Uhr ein. Referentin ist Logopädin Maria Göser-Sturm.

Laut Mitteilung der Erwachsenenbildung erhalten Eltern in ihrem Vortrag einen Überblick wie die Eltern-Kind-Beziehung von einer ungestörten Sprachentwicklung profitiert und wie sie ihr Kind beim natürlichen Spracherwerb unterstützen können. Sie werden für gezielte Sprachförderung in Alltagssituationen sensibilisiert. Maria Göser-Sturm möchte mit ihrer Arbeit Eltern beratend zur Seite stehen und sie in ihrer Kompetenz als wichtigster Kommunikationspartner stärken. Anmeldung online unter www.keb-bc-slg.de oder per Mail unter info@keb-bc-slg.de