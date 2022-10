Kommunen stellen Stadtklimaanalyse vor

Mit dem Klimawandel und seinen Folgen beschäftigt sich eine Veranstaltung des Gemeindeverwaltungsverbandes Mittleres Schussental (GMS), zu dem die Städte Ravensburg und Weingarten sowie die Gemeinden Baienfurt, Baindt und Berg gehören. Hintergrund ist ein sogenanntes Klimaanpassungskonzept, das die GMS-Kommunen in Auftrag gegeben haben, denn auch im Schussental sind die Temperaturen in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen.

Ziel des Konzeptes ist es, herauszufinden, wie sich das Klima künftig entwickeln wird und wie die GMS-Kommunen auf die lokalen Folgen des Klimawandels reagieren können. Hierfür wurde eine regionale Klimaanalyse für das Mittlere Schussental vorgenommen, bei der auch geplante bauliche Entwicklungen mit einbezogen wurden.

Probleme bei starker Versiegelung

Erste Erkenntnisse dieser Untersuchungen liegen nun vor. Sie zeigen laut Pressemitteilung, dass sich insbesondere in den stark versiegelten und dicht bebauten Zentren der Siedlungsbereiche sogenannte Wärmeinseln mit erhöhter Wärmebelastung für die Bevölkerung ausbilden. Ebenso wurden wichtige Kaltluftenstehungsgebiete und Luftleitbahnen für die städtische Durchlüftung identifiziert.

Auch dieser Sommer war im langjährigen Vergleich mit mehr als 20 heißen Tagen, also Tagen mit einer Temperatur von über 30 Grad und nur rund 70 Prozent des eigentlich üblichen Niederschlags bis August deutlich zu warm und zu trocken, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Veranstaltung am 12. Oktober

Bei einer Bürgerinformation am Mittwoch, 12. Oktober, ab 17 Uhr in der Gemeindehalle Baienfurt werden die Ergebnisse der Stadtklimaanalyse und mögliche Zukunftsszenarien vorgestellt und geeignete Maßnahmen diskutiert. Nähere Informationen zur Bürgerinfo werden über die Homepage des Gemeindeverbands Mittleres Schussental unter www.gmschussental.de veröffentlicht. Eine Anmeldung zu der Veranstaltung ist nicht erforderlich.

Das fertiggestellte Klimaanpassungskonzept soll in Zukunft in der Bauleitplanung Ideen aufzeigen, wie Baugebiete in ihrer Planung künftig besser an die Folgen des Klimawandels angepasst und umgesetzt werden können, damit die Gesundheitsrisiken für die Menschen in der Region reduziert werden können. Zudem richtet das Konzept den Fokus auf die lokalen Auswirkungen, die mit der fortschreitenden globalen Erderwärmung einhergehen und entwickelt entsprechend angepasste Maßnahmen in den Bereichen Landwirtschaft, Wald- und Forstwirtschaft, Wasser und Wasserhaushalt, Boden und Bodenschutz sowie Artenschutz und Biodiversität.