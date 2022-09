Kommentar: Zweite Abstimmung würde der OSK mehr schaden als nützen

„Die OSK kann noch so groß sein, wenn kein Personal da ist, müssen Betten geschlossen werden“, brachte es ZfP-Personalrat und Grünen-Kreisrat Bruno Sing auf den Punkt. Mahnend und warnend wandten er und weitere Betriebs- und Personalräte aus dem Klinikverbund-Oberschwaben sich Mitte Mai an Öffentlichkeit und Politik. Sie beschrieben ein düsteres Szenario, wie die Schließung der Waldseer Klinik zu einer Kündigungswelle führen und den Personalmangel an der OSK verschärfen könnte. Eine weitere Warnung hätte für Entscheider und Führungsspitzen auch der Hinweis im externen Gutachten sein können, wie schlecht es um die Mitarbeiterzufriedenheit bestellt ist.

Jetzt, gut vier Monate nach der Kreistagsentscheidung, ist die Personalsituation an der OSK ein veritabler Scherbenhaufen. Allein in Bad Waldsee kündigten in diesem Jahr bereits 23 Mitarbeiter, darunter hochrangige Ärzte. 18 Chefärzte aus Ravensburg und Wangen entzogen Geschäftsführer Oliver Adolph das Vertrauen, zahlreiche andere Mitarbeiter schlossen sich ihnen an, der Mitgeschäftsführer Michael Schuler kündigte. Der OSK-Aufsichtsrat reagierte und entschied, sich von Adolph zu trennen.

Welche Folgen hätte eine erneute Kreistagsdebatte?

In dieser verfahrenen Lage wittern die Befürworter eines Waldseer Krankenhauses Morgenluft und fordern eine Revision der Kreistagsentscheidung. Doch was würde das tatsächlich bringen? Man stelle sich einen Moment die Folgen bildlich vor: Befürworter und Gegner tauschen wieder wie im Frühjahr hartnäckig und zäh Argumente und Zahlen, Forderungen und Befürchtungen aus. Derweil kehren immer mehr Ärzte und Pfleger der OSK den Rücken, weil ihnen die Perspektive fehlt. Und nicht nur sie tun das, die Patienten folgen ihnen nach. „Die Leute gehen dahin, wo sie die beste Vertrauenskultur haben“, wusste Alfred Stier, Sprecher der Betriebs- und Personalräte, schon vor der Kreistagsentscheidung.

Das, was alle, Mitarbeitende wie Patienten, jetzt brauchen, ist keine Wiederaufnahme einer alten Diskussion, sondern eine Perspektive für die Zukunft, einen hoffnungsvollen Neuanfang, der Ruf und das Vertrauen in die OSK wiederherstellt. Und das ist wahrlich schwierig genug, auch ohne erneute Kreistagsdebatte.