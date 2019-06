Kommentar: Politisch auf der sicheren Seite

Ein Unbekannter hatte in Mettenberger Schulkinder angesprochen. Für einige Eltern ermittelte die Polizei zu langsam. Jetzt wurde der Mann ausfindig gemacht.

Es ist ein sensibler Fall, mit dem sich die Polizei in Mettenberg befasst hat. Ein unbekannter Mann hatte vergangene Woche drei Grundschüler an der Bushaltestelle angesprochen und sie zum Einsteigen in sein Auto aufgefordert.

Diese nahmen das Angebot jedoch nicht an. Einige Eltern reagierten sehr verunsichert und hinterfragten die Ermittlungsarbeit der Beamten.