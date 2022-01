Kommentar: Info-Veranstaltungen sind keine Bürgerversammlungen

Eine reine Informationsveranstaltung ist keine Bürgerversammlung. Schon per Definition nicht. Denn in Bayern heißen Bürgerversammlungen auch „Mitberatungsrecht“ – und sind ein wichtiges demokratisches Element.

Mitsprechen oder gar mitberaten konnte am Montagabend keiner. Dass sich in den sozialen Medien die ersten enttäuschten Lindauerinnen und Lindauer zu Wort melden, ist nachvollziehbar. Denn angekündigt war das anders. In Pressemitteilungen, der Bürgerzeitung und den sozialen Medien rief die Verwaltung die Bürger auf, Fragen zu schicken, die bei der Bürgerversammlung beantwortet werden sollten.

Nicht über viel Rücklauf wundern

Dass dann viel Rücklauf kommt, das darf bei so expliziter Aufforderung nicht verwundern. Und es darf vor allem kein Argument dafür sein, diese Bürgerfragen nicht live zu beantworten. Auch dann nicht, wenn unter den Fragenden Absender sind, die der Verwaltung nicht gelegen kommen.

Im Gegenteil: Hier haben Oberbürgermeisterin und Verwaltung eine Chance vertan. Denn im Gegensatz zu Bürgerversammlungen in Präsenz, wo es in Lindau traditionsgemäß auch mal heiß hergeht, hätte man bei dieser Online-Veranstaltung auf Fragen und Kritik in Ruhe und sachlich antworten können.

Garantiert ohne Zwischenrufe. Da stellt sich schon die Frage, warum es ein Live-Format mit viel Aufwand sein musste. Die die reinen Vorträge von Oberbürgermeisterin, Amtsleitern und Geschäftsführern hätte man auch einfach aufzeichnen können.

Selbst wer auf Fehler hinweist, wird ignoriert

Peinlich wird es, wenn es soweit geht, dass selbst diejenigen, die während des Livestreams auf inhaltliche Fehler in der Präsentation hinweisen, ignoriert werden. Kein Wunder, dass der letzte Kommentar eines Bürgers oder einer Bürgerin resigniert lautet: „Was sollte das für eine Bürgerversammlung sein?“

Dabei wäre es einfach gewesen. Oberthemen, zu denen besonders viele Fragen kamen, hätte man wenigstens zusammenfassend beantworten können. Antworten auf Detailfragen hätte man immer noch nachreichen können.