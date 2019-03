Kommentar: Fundamental-Opposition ist keine Politik

Die Region kann sich zu Recht auf die Schultern klopfen. Der Bahnhof wird jetzt tatsächlich gebaut. Nach all den Schwierigkeiten, die das Projekt und dessen Befürworter zu bewältigen hatten, wird so mancher den Erfolg vielleicht erst wirklich begreifen, wenn der Bahnhof steht und Züge halten. Dass das Jahrhundertprojekt umgesetzt werden kann liegt auch daran, dass sich am Ende niemand Argumenten und Fakten verschlossen hat. Man hat sich aufeinander zu bewegt. Beim Gewerbegebiet besteht die Gefahr, dass das Gegenteil eintritt.

Wer sagt, er sei grundsätzlich gegen jede Form des Gewerbegebiets, sei die Umsetzung auch noch so gelungen (nachhaltige Firmen, viel Grün, so wenig Verkehr wie nur möglich), der betreibt Fundamental-Opposition. Und diese hat mit Politik nichts, aber auch rein gar nichts zu tun.

Denn Politik will und soll gestalten (über die Ausgestaltung und das Maß gewisser Vorhaben soll und muss natürlich diskutiert und gestritten werden); aber Politik darf nicht nur und ausschließlich verhindern wollen. Es gibt Gegner des Gewerbegebiets, die ticken aber genau so. Denen ist es egal, dass das Gewerbegebiet wirklich – ja, echt jetzt! – ein echter Erfolg werden kann. Daran mitzuarbeiten wollen sie aber nicht.

Fundamental-Opposition ist letzten Endes schädlich für eine Demokratie. Es ist einfach, nur „Nein“ zu sagen. Eine aber sehr faule Einstellung. Und eine gefährliche. Man muss nur nach Großbritannien schauen, um zu sehen, was passiert, wenn manche nur „Nein“ sagen und nicht willens sind, einen konstruktiven Schritt auf den anderen zuzugehen.