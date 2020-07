Kommentar: „Erst konkreten Ersatz vergleichen“

Jetzt das Ende des Minigolfplatzes zu beschließen wäre nicht nur grundsätzlich schade, sondern auch vom Zeitpunkt her falsch.

Warum muss jetzt entschieden werden, dass die Minigolfanlage sicher der Blackbox eines neuen Konzepts weichen soll. Bislang liegen bis auf erste grobe Ideen noch gar keine Vorschläge zu einem belebenden Ersatzelement vor. Es wäre besser sich zuerst konkrete und vom Denkmalschutz abgesegnete Vorschläge anzuschauen, bevor man die bestandsgeschützte Minigolfanlage fallen lässt. Sie könnte – gemessen an der belebenden Funktion – nämlich am Ende die bessere Variante sein.

Außerdem ziehen weder das Konkurrenz- noch ein Sanierungskosten-Argument besonders. Zum einen lockt eine moderne Adventure-Golf-Anlage am Hofgut Tiergarten ein Publikum in anderer Stimmung an – vorausgesetzt man bürdet dem Minigolfplatz im Park nicht die Last auf, ein Besuchermagnet werden zu müssen, sondern bewahrt ihn in seinem einfachen Charme. Zum anderen kostet auch eine gut gemachte, attraktiv gepflegte Gartenanlage eines Schlossensembles – mit all ihren Belebungselementen von züchtig geschnittenen Hecken über eine Holzbühne bis zur sauberen Hofgartenbank.

Für den Erhalt des Minigolfplatzes spricht viel, angefangen von seinem eigenen kultur- und parkgeschichtlichen Wert bis zu seiner Funktion als Treffpunkt und Freizeitbeschäftigung. Mit der Umsetzung der Idee eines Trägervereins mit Inklusionsansatz käme ein weiterer sozialer Aspekt hinzu. Und wer weiß, vielleicht ließe sich ja doch ein Kompromiss finden, der trotz Erhalt des Platzes Elemente der historischen Anlage aufnimmt, und damit auch diesem Teil der Kulturhistorie Raum einräumt: Wenn sich das gerade Wegesystem nicht durchziehen lässt, dann vielleicht aber die Blickbeziehung? Das nicht wenigstens zu versuchen, wäre eine vertane Chance, sich ein innerstädtisches Kulturgut zu bewahren: den Minigolfplatz aus den 1970er-Jahren.