Kommentar: Der Kompromiss überzeugt nicht

Die Lösung mit den längeren Öffnungszeiten nur für Verpflegungsständen ist ein solider Kompromiss. Überzeugend ist er aber nicht. Räte und Verwaltung legen damit den Grundstein für ein „Geisterdorf“, welches Baubürgermeister Kuhlmann 2017 so nicht haben wollte.

Gleichzeitig geriet der Testlauf mit einem Durchgang zu kurz, hängt die Frequenz doch auch vom Wetter ab. So kam am zweiten Wochenende starker Schneefall mit stürmischen Böen auf, was wohl einige Besucher fern hielt. Ein zweiter Versuch hätte mehr Aufschluss gegeben.

Gut, dass CDU, SPD und FDP nicht komplett zu den alten Zeiten zurückkehren wollten und für den Kompromiss votierten. Sie setzten zumindest ein kleines Zeichen, dass ihnen die Wünsche der Jüngeren nicht egal sind. Freie Wähler und Grüne haben diese Chance verpasst.