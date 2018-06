Kommentar: Der Blutritt muss sich für Frauen öffnen

Es ist gut zu hören, dass Frauen beim Blutritt kein Tabuthema sind und dass diese Frage auch innerhalb der Kirche und Blutfreitagsgemeinschaft diskutiert wird. Doch mit einem eindeutigen Ja tun sie sich immer noch schwer. Es mag sein, dass es intern bislang keine Notwendigkeit gab, sich zu öffnen. Doch nach außen wäre es ein positives Signal, wenn man sich jetzt dafür entscheiden würde.

Das hat mehrere Gründe. Erstens: Der Blutritt hat ein Nachwuchsproblem. Die Anzahl der Reiter bewegt sich auf dem Niveau von 1984. Ein Ende dieses Abwärtstrends ist nicht zu erwarten, sagen selbst die Verantwortlichen. Das dürfte das Problem der ohnehin schon vorhandenen Überalterung noch weiter zuspitzen. Was also kann es schaden, auch die Frauen mitreiten zu lassen? Sie machen in der Weingartener Blutfreitagsgemeinschaft mit rund 400 Frauen ohnehin schon die Hälfte aller Mitglieder aus.

Zweitens: Der Blutritt würde sich als weltoffene Veranstaltung zeigen und dem Image entgegenwirken, eine verstaubte, archaische Tradition zu sein. Damit könnte auch die Attraktivität für jüngere Menschen steigen, sich dem Glauben zuzuwenden. Die von Dekan Schmid angeregte Besinnung auf das Wesentliche des Glaubens kann zwar zielführend sein. Realistischerweise begeistert man mit kirchlichen Traditionen heutzutage aber immer weniger junge Menschen. Das zeigt nicht zuletzt die Gesamtentwicklung der katholischen Kirche. Der Weingartener Blutritt steht symptomatisch für diese Entwicklung. Will man dem entgegenwirken, muss man sich der Realität stellen. Ein Umdenken ist zwingend erforderlich.

Um seiner selbst willen muss sich der Blutritt für Frauen öffnen. Die Tradition zu reformieren heißt nicht, sie abzuschaffen. Im Gegenteil.