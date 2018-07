Mit Geld gegen Wasser

Die gesplittete Abwassergebühr sorgt nicht erst in Mengen für rege Diskussionen. Hauptsächlich hat es sich dabei jedoch darum gedreht, ob durch die Neustrukturierung der Gebühren ein Stückchen mehr Gerechtigkeit ankommt. Allein die Erhebung aus der Luft verschlingt eine Stange Geld, aber diese Daten sind dann erst der Anfang für die quadratmetergenaus Berechnung von Grundstücken, auf denen das Wasser versickert – oder aber nicht. Seine Begeisterung daran, Regenwasser einfach wieder der Erde verschwinden zu sehen, hat der zivilisierte Mitteleuropäer allerdings erst in den vergangenen 20 Jahren wieder entdeckt. In den Jahrzehnten zuvor ist geradezu generalstabsmäßig alles dafür getan worden, jedes Tröpfchen vom Himmel auf Dächern, Parkplätzen, Straßen und versiegelten Grundstücken Milliliter genau einzufangen und in ein ausgeklügeltes Kanalisationssystem abzuleiten. Das ist fast gelungen – mit der Folge, dass sich schnurgerade Flüsse in Schusskanäle verwandeln. Niemand sollte vergessen, dass dies auch die Folge des Wunsches ist, der damals schon immer wiederkehrenden, verheerenden Hochwasser Herr zu werden. Das ist nicht gelungen. Deutlich wird damit, dass es höchste Zeit ist, die Erde wieder atmen zu lassen. Die Entsiegelung von Grundstücken ist ein Schritt in diese Richtung. Auch die sollte bei der Diskussion rund um die gesplittete Abwassergebühr nicht vergessen werden.