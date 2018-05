Kommentar: „241 neue Parkplätze sollten fürs Erste reichen“

241 neue Parkplätze stehen ab Freitag im Erweiterungsbau des Parkhauses Ulmer Tor zur Verfügung. Auch wenn dort der eine oder andere Anwohner oder Beschäftigte als Dauerparker steht, sollten trotzdem noch genügend neue Parkplätze vorhanden sein, um den Parkdruck in der Innenstadt vor allem an den Wochenmarkttagen Mittwoch und Samstag ein gutes Stück zu entschärfen. Möglicherweise wirkt sich das auch positiv auf die Verfügbarkeit oberirdischer Parkplätze in der Altstadt aus.

Eigentlich sollte es damit also fürs Erste reichen mit Parkplätzen in der Stadt.Wenn es um weitere Stellplätze geht, sollte die Stadt künftig die Gruppe der Berufspendler in den Blick nehmen, die von Biberach aus mit dem Zug zu ihrem Arbeitsplatz fährt. Hier wäre es wünschenswert, wenn im Umfeld des Bahnhofs, das ja neu überplant werden soll, möglichst kostengünstige Park-&-Ride-Plätze entstünden. Denn durch die Elektrifizierung wird die Südbahn als Verkehrsmittel hoffentlich noch attraktiver. Allerdings wird nicht jeder zu Fuß, mit dem Rad oder dem ÖPNV zum Bahnhof kommen können.